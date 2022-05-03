Сколько стоит война? Глобальные экономические последствия боевых действий в Украине

Украина

Разумеется, окончательно оценить потери украинской экономики возможно только после завершения боевых действий. Первые приблизительные оценки попыталась дать команда ведущих экономистов мира (в их числе профессора Гарварда, MIT, Беркли, SciencesPo), которые подготовили доклад под названием "План восстановления Украины". Это проект программы международной помощи для послевоенного восстановления страны, и, чтобы определить, какое финансирование потребуется, авторы попытались оценить нанесенный ущерб различными способами. Один из подходов — прямой учет разнообразных потерь:

стоимость разрушенных объектов инфраструктуры (дорог, портов и аэропортов, линий электропередачи, систем водоснабжения и т.д.);

военные расходы (закупки вооружения, снабжение армии и др.);

гражданские потери — это и разрушение жилья и коммерческой недвижимости, и, конечно же, погибшие и раненые мирные жители, чьи семьи нуждаются в компенсациях и дальнейшей финансовой поддержке;

потери бизнеса, с которыми он столкнулся во время войны и неизбежно столкнется в будущем (например, недополученная выручка, потеря прямых иностранных инвестиций).

В общей сложности все эти потери могут составить от $500 млрд до $1 трлн -большой разброс отчасти связан с неопределенностью (например, никто не знает, как долго продлится война) и с тем, какие именно базовые предпосылки использовать для анализа. Так, могут существенно различаться оценки статистической стоимости человеческой жизни — это экономический показатель, который в мирное время используется, например, для расчета компенсаций погибшим в катастрофах. В США в основе его расчета — разница в зарплатах на опасных производствах, связанных с риском для жизни, и на предприятиях без такого риска. Исходя из размера компенсаций погибшим в мирное время в Украине оценки стоимости жизни, по данным авторов, могут варьироваться от $200 000 до $8 млн. Для сравнения: в США статистическая стоимость жизни составляет около $10-11 млн.