Gulagu.Net: в Кремле рассматривают вопрос об участии украинских военнопленных в параде на 9 мая

"По информации источников, в Кремле рассматривают вопрос об участии в ”параде Победы” более 500 украинских военнопленных, которых собираются провести на глазах у шокированной публики и под видеосъёмку с целью демонстрации силы и превосходства армии РФ и для подавления воли/деморализации украинцев", — сообщается на сайте и в телеграм-канале Gulagu.Net.