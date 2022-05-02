02.05.2022, 08:25
В Таллинне один автобус задел другой и уехал с места ДТП, пострадал пассажир
Foto: Mark Kitajev, TLT
В субботу рано утром в Таллинне произошло столкновение двух автобусов.
Происшествие произошло в 5.15 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска, где по предварительным данным до сих пор неустановленный автобус
Solaris Urbino выехал на правую полосу, задел зеркало следовавшего по правой полосе пассажирского автобуса и скрылся с места ДТП.
Чтобы избежать столкновения, водитель пострадавшего автобуса резко затормозил. В результате тороможения пострадал 82-летний мужчина, которого доставили в Ида-Таллинскую больницу.