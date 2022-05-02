В Таллинне один автобус задел другой и уехал с места ДТП, пострадал пассажир

Происшествие произошло в 5.15 на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Поска, где по предварительным данным до сих пор неустановленный автобус

Solaris Urbino выехал на правую полосу, задел зеркало следовавшего по правой полосе пассажирского автобуса и скрылся с места ДТП.