"Красавица Нарва — вот, кто главный герой спектакля": зрителям покажут уникальное "путешествие по городу" — и для русских, и для эстонцев

”В самом начале работы над идеей спектакля мы решили, что он будет идти отдельно на эстонском, отдельно на русском, — говорит Наталья Маченене, продюсер проекта и драматург. — А потом, когда работа над спектаклем становилась всё глубже, мы поняли, что нельзя разделять зрителей по языку. Мы живём в одной стране, и все более или менее понимаем друг друга”.

Режиссер спектакля Эдуард Теэ придумал, как сделать так, чтобы язык ушел на второй план. А на первый вышел город, жители, символы. ”Чувства, сопереживание — вот, что первично, а не язык, — делится Наталья Маченене. — Зрители точно поймут, о чём будут говорить персонажи спектакля. Язык музыки, язык любви, язык сердца мы понимаем без лишних слов”.

Эдуард Теэ увидел историю, написанную Натальей, как процесс, который является неким маршрутом. Он не попытается осмыслить город через театральный эксперимент. Режиссер хочет этот эксперимент провести вместе со зрителями, у каждого он будет свой. Он предлагает взглянуть на город внимательным взором путешественника. ”Эта дорога и есть спектакль, — говорит Эдуард. — Место действия — городские улицы. Красавица Нарва — вот, кто главный герой спектакля”. Зрителей, по словам режиссера, ждёт встреча лицом к лицу с одним из самых уникальных и противоречивых мест в нашей стране.

Нарва для него не чужой город. Все каникулы Эдуард проводил в нем у бабушки с дедушкой в гостях. Зимой на улице Победы, а летом в ”Энергетике” на даче. ”А после целых восемь лет я учился в Москве, проезжая каждый раз в одну или другую сторону станцию ”Нарва” на поезде, — рассказывает Эдуард. — Сердце всегда сжималось в груди, когда стоял у окна. Последнее время хотя бы раз в году участвую в нескольких нарвских проектах”.