"Красавица Нарва — вот, кто главный герой спектакля": зрителям покажут уникальное "путешествие по городу" — и для русских, и для эстонцев
”В самом начале работы над идеей спектакля мы решили, что он будет идти отдельно на эстонском, отдельно на русском, — говорит Наталья Маченене, продюсер проекта и драматург. — А потом, когда работа над спектаклем становилась всё глубже, мы поняли, что нельзя разделять зрителей по языку. Мы живём в одной стране, и все более или менее понимаем друг друга”.
Режиссер спектакля Эдуард Теэ придумал, как сделать так, чтобы язык ушел на второй план. А на первый вышел город, жители, символы. ”Чувства, сопереживание — вот, что первично, а не язык, — делится Наталья Маченене. — Зрители точно поймут, о чём будут говорить персонажи спектакля. Язык музыки, язык любви, язык сердца мы понимаем без лишних слов”.
Эдуард Теэ увидел историю, написанную Натальей, как процесс, который является неким маршрутом. Он не попытается осмыслить город через театральный эксперимент. Режиссер хочет этот эксперимент провести вместе со зрителями, у каждого он будет свой. Он предлагает взглянуть на город внимательным взором путешественника. ”Эта дорога и есть спектакль, — говорит Эдуард. — Место действия — городские улицы. Красавица Нарва — вот, кто главный герой спектакля”. Зрителей, по словам режиссера, ждёт встреча лицом к лицу с одним из самых уникальных и противоречивых мест в нашей стране.
Нарва для него не чужой город. Все каникулы Эдуард проводил в нем у бабушки с дедушкой в гостях. Зимой на улице Победы, а летом в ”Энергетике” на даче. ”А после целых восемь лет я учился в Москве, проезжая каждый раз в одну или другую сторону станцию ”Нарва” на поезде, — рассказывает Эдуард. — Сердце всегда сжималось в груди, когда стоял у окна. Последнее время хотя бы раз в году участвую в нескольких нарвских проектах”.
Материал для написания сценария собирали еще в декабре-январе. Наталья Маченене ездила в Нарву, гуляла по городу, наблюдала. Вместе с другими участниками авторской команды проекта брала интервью у жителей Нарвы: расспрашивали о городе, об их опыте. ”Материала всегда собирается много, и далеко не всё используется, — говорит Наталья. — Но это неотъемлемая часть процесса — так автор погружается в будущую историю, создаёт уникальный мир спектакля или фильма, в котором будут жить персонажи”.
Изначальная задумка трансформировалась после начала войны в Украине. ”В какой-то момент возникло острое ощущение, что ничего больше не имеет смысла в том виде, в котором когда-то планировалось, — говорит Эдуард Теэ. — Стоит ли вообще делать сейчас спектакли, заниматься театром?! Результатом этого трудного переживания стало решение делать спектакль, но изменить изначальную концепцию документального театра в пользу абстрактной идеи образов”.
В спектакле будут участвовать профессиональные и непрофессиональные актёры, а также местные жители. Точки маршрута уже определены вместе с актерами, началась самая активная стадия подготовки к премьере.
Авторы проекта создали группу в Фейсбуке https://www.facebook.com/NarvaAAR, в которой пишут о спектакле и о мероприятиях, которые они подготовили дополнительно. Сам спектакль-путешествие — это только часть большого проекта ”Нарва рядом”, который осенью прошлого года получил грант Фонда интеграции. В целом идея проекта была в том, чтобы живо, по-человечески показать Нарву гостям со всей Эстонии и предложить им досуг на несколько дней.
Премьера спектакля-путешествия ”Край” состоится в Нарве 20 мая.