Что такое эмбодимент? Андрагогов научили быть травмо-информированными специалистами

Эмбодимент — это не конкретная практика. Это разные практики, но они работают на одну идею: телесность и сознание связаны. Он предполагает, что тело влияет на мысли и ощущение себя, а изменить свои внутренние качества можно, если научишься им управлять. Ключевые моменты современного эмбодимента были сформулированы еще в 70-х годах. Они были во многом основаны на опыте медитаций, йоги, восточных боевых искусств, китайской медицины, а также на телесно-ориентированной и танцевальной-двигательной терапии. Эмбодимент-специалисты учат обращать внимание на свои позу, жесты, скорость движения, дыхание — чтобы понимать, что именно ты чувствуешь в данный момент, как через тело изменить собственные эмоции и мысли. А если ты специалист помогающих практик, то важно понимать, что чувствуют те, с кем ты общаешься.

”Это становится практически обязательным скилом для каждого специалиста, работающего с людьми, — добавляет Катерина Попкова. — Сегодня надо учитывать больше моментов, чем мы привыкли в своей работе, потому что своим неправильным отношением к обучающимся мы можем травмировать их. Мы говорили о саморегуляции, как быть более полезными другим людям. Эмбодимент-подход делает нас более чувствительными, дает возможность больше обращать внимание на свое состояние, а значит, вовремя управлять им, помогать себе. Это профилактика выгорания”.

”Тема травмирующего опыта актуальна всегда, а сейчас особо чувствуется потребность в этих знаниях. Мы хотим, чтобы наши преподаватели были более бережны с историями других людей”, — говорит Юлия Дем.

Каждый год ассоциация преподавателей взрослых Andras приглашает организации проводить мастер-классы. В этом году в Ида-Вирумаа их организовала Vestifex. Вели семинар Юлия Дем, преподаватель для взрослых 7 уровня, и Катерина Попкова, эмбодимент-фасилитатор.

Говорили о том, насколько важно преподавателям в наши дни понимать, что такое травма, видеть ее в теле у себя и у других, более бережно и эффективно работать, благодаря знанию о телесной осознанности и саморегуляции.

Он практичный, и он работает ”на ходу”

Катерина Попкова закончила курс эмбодимент-фасилитаторов в 2018 году, до этого несколько лет увлекалась разными телесными практиками. ”С тех пор я перестала жить только головой, начала думать телом в том числе, — делится своими размышлениями об эмбодименте Катерина. — Эмбодимент оказался очень практичным. Я была уже мамой. Мне было трудно и тяжело в тот период, чувствовалось выгорание, а через две недели программы я научилась регулировать сложные моменты. Например, собирать детей в садик. Было много нервотрепки, а во время обучения я смогла по-другому себя проявить, и все изменилось к лучшему. Я подумала: ”вау”! Он практичный, и он работает ”на ходу”, в жизненных контекстах: вот я еду на машине, вот мне кто-то что-то неприятное сказал, вот еще какой-то момент стресса, но я уже знаю, как я могу себя проявить и не уйти в негатив”.

Преподаватель тоже должен задумываться, в какой форме он находится

На семинаре ведущие говорили о понятии травмы, о том, как ее увидеть в другом, как бережно с ней работать, причем только в поле своей компетенции. Немного практиковали, затем участники семинара в группах обсудили свой преподавательский опыт и возможности использовать эмбодимент-подход, чтобы улучшить качество своей работы и качество своей жизни.

Ольга Жаркова, участница семинара, ведет занятия по арт-терапии в Нарве. К ней часто приходят люди, находящиеся в стрессовой ситуации. Для нее информация, которой делились ведущие, очень важна.

”Нужно понять в каком состоянии человек находится, когда приходит ко мне, — рассказала после семинара Ольга. — Я работаю через арт-терапию, но сегодня, когда говорили про равновесие, устойчивость, поняла, насколько важна работа с телесным интеллектом, прежде всего своим. Преподаватель тоже должен задумываться, в какой форме он находится. Нам дали упражнения, с помощью которых можно себя восстановить и вывести в ресурсное состояние, которое дает возможность помочь другому, увидеть, например, через позы тела, дыхание, в чем он нуждается в данный момент прежде всего”.