СЕЙЧАС | Украинская сборная доводит счет до неприличного (0:6)

Первый период прошел спокойно и без большого количества моментов, команды долгое время присматривались друг другу, но на 13-й минуте Игорь Мережко вывел сборную Украины вперед.

Второй период прошел полностью под диктовку Украинской сборной. Сначала шайбу забросил Михаил Симчук, потом уже Александр Пересунько забросил третью шайбу, а затем в конце второго периода сначала Виталий Лялька делает счет 0:4, а под самый занавес периода Пересунько доводит счет до совсем неприличного 0:5.

До матча

Украинская сборная на турнире обыграла сборную Сербии (7:0), проиграла Польше по буллитам (2:3) и Японии (8:2).

Украина в настоящее время является командой загадкой, учитывая происходящее в их стране. В любом случае команда состоит из игроков, много лет играющих в профессиональный хоккей, на чьи навыки не раз обращали внимание в юношеских командах топ-клубов России или в юношеских лигах Северной Америки. Сборная Украины не снялась с турнира из-за войны, а сумела выехать в Венгрию и там готовиться к турниру. В любом случае Эстония обыгрывала Украину на двух последних чемпионатах мира в первом дивизионе в 2018 (0:2) и 2019 годах (4:3 через ОТ).

Сборная Эстонии одержала первую победу на турнире над Сербией (4:2) и сохранила себе прописку в первом дивизионе на следующий чемпионат мира. Благодаря победе у эстонской сборной появились шансы на бронзовые медали, но для этого надо обыграть Украину.

Игра между Эстонией и Украиной состоится в 21:00 по эстонскому времени.

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