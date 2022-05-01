СЕГОДНЯ | Сборные Эстонии и Украины на чемпионате мира по хоккею разыграют бронзовые медали

Украина в настоящее время является командой загадкой, учитывая происходящее в их стране. В любом случае команда состоит из игроков, много лет играющих в профессиональный хоккей, на чьи навыки не раз обращали внимание в юношеских командах топ-клубов России или в юношеских лигах Северной Америки. Сборная Украины не снялась с турнира из-за войны, а сумела выехать в Венгрию и там готовиться к турниру. В любом случае Эстония обыгрывала Украину на двух последних чемпионатах мира в первом дивизионе в 2018 (0:2) и 2019 годах (4:3 через ОТ).