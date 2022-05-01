Нет — рублям, да — мигрантам! Eвродайджест: пять самых важных событий недели

Брюссель меняет подход к легальной миграции



Что случилось? Реагируя на войну в Украине, Еврокомиссия разработала проект новой миграционной политики. Цель инициативы — стимулировать легальную миграцию, делая акцент на привлечение квалифицированных специалистов. Среди анонсированных предложений — упростить порядок подачи первых заявок на проживание и работу, облегчить получение статуса долгосрочного жителя, улучшить защиту прав иностранцев, укрепить сотрудничество со странами, откуда приезжают мигранты. Комплекс предложений также включает в себя конкретные действия по содействию интеграции на европейских рынок труда украинских беженцев. За последние два месяца, спасаясь от войны, из Украины в Европу перебралось свыше 5 млн. человек.

Почему это важно? Ежегодно в Евросоюз на законных основаниях въезжают от 2 до 3 миллионов граждан из стран, не входящих в ЕС. Еще порядка 125-200 тысяч человек проникают нелегально. Как пояснил комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, легальная миграция имеет важное значение для восстановления экономики Евросоюза, реализации "зеленого курса" и борьбы с нелегальной миграцией. "Мы прокладываем путь вперед для привлечения новых талантов в ЕС сегодня и завтра", — заявил Йоханссон.

Брюссель запрещает покупать газ за рубли



Что случилось? Евросоюз будет наказывать страны-участницы за несоблюдение санкций против России, в том числе, попытки платить за поставки газа в рублях. Об этом предупредил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Как пишет Euronews, отключение российского газа двум странам-членам ЕС стало для Еврокомиссии неожиданным, но не шокирующим событием. Брюссель расценил эти действия как шантаж, который может иметь неприятные последствия для самой России, поскольку она лишится выгодных покупателей в Европе. Домбровскис выразил уверенность, что в ближайшем времени будут найдены более надежные поставщики.