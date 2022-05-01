Помощник главного тренера по хоккею: "Игра была очень важная, цена ошибок велика"

В вашей карьере было много разных игр, насколько тяжело настраиваться на игру после двух поражений подряд?

Каждая новая игра начинается с чистого листа. Если мы будем думать о предыдущих играх и равняться на них, то ничего хорошего не будет. Нет такого, что проиграв, ты к следующей игре тяжело настраиваешься, а когда выиграл, то легко. Команда выходит на каждую игру, чтобы выиграть, на каждого соперника и настрой соответствующий. Игра была очень важная, цена ошибок велика, отсюда и напряжение в действиях игроков.

Сборная забросила быструю шайбу, у команды была задача с первых минут идти в атаку?

У нас задача играть в свою игру, своей тактикой. Мы знаем, что выполняя хорошо все задания, мы выиграем.

Быстро повели в счете 2:0, потом сразу пропустили в меньшинстве, немного расслабились?

В хоккее не всегда бывает, что если пропускаешь гол, то обязательно расслабились. Игра без ошибок возможна в компьютере, но на хоккейной площадке игроки обеих команд совершают разные ошибки, мы все живые люди. Не скажу, что мы сегодня часто ошибались, но соперник воспользовался сегодня двумя нашими ошибками.

Как в целом обстоят дела в раздевалке, особенно после двух поражений?

У нас очень дружный коллектив, все очень общительные, и важно в короткий период турнира просто быть всем вместе, поддерживать, помогать друг другу.

После двух поражений, была у игроков какая-то разгрузка, чтобы отвлечь их от напряжения, возможно, просто прогулка по городу?

Мы не делаем в нашей внутренней атмосфере какой-то катастрофы после поражения, важно делать выводы и двигаться вперёд. Турнир короткий, четыре игры. На них нужно собираться, а не гулять, расслабляться, развлекаться или отвлекаться.

Впереди у вас очень важная игра против сборной Украины, выйдет ли в старте молодой вратарь Хенрик Вирро?

В воскресенье очень важная игра, мы будем выходить с хорошим настроем бороться за медали. Решения по составу на игру примет тренерский штаб.

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