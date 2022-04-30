В Литве беженцам придется покинуть жилье: курортные цены им не по карману

Предприниматель из Швянтои поселил на своей вилле 18 семей из Украины — около 40 человек. "6 семей уехали, кто в Клайпеду, кто в Палангу. Ищут работу, мы им помогаем — люди активные. Самая большая проблема бывает, когда надо разместить всю семью", — сказал LNK предприниматель из Швянтои Эгидиюс Будгинас.

На вилле нашла приют и Ира, которая бежала из Николаева с невесткой и двумя внуками. Младшему 8 месяцев. Женщина сказала, что ее невестка уже нашла работу, а сама она после инсульта, работать не может.

"Я каждый день связываюсь с близкими. Говорят, стреляют, серьезных разрушений нет, мы каждый день следим, отстоят ли Николаев", — признала Ира.

На вилле они могут жить до июня, такой договор был заключен изначально. Куда потом, семья не знает, а на курорте цены на аренду неподъемные. "Квартира стоит 500 евро. Не знаю, удастся ли ее получить на три месяца, может, придется уезжать", — сказала женщина.

Уже сейчас в выходные в свободные комнаты на вилле бывают отдыхающие. Предприниматель говорит, что просто так беженцев не бросит. "Думаю, и здесь найдут, только что все с мая ищут жильцов, сейчас готовят жилье. Поможем найти. Надеемся, все уладится. Может какое-то количество семей к себе возьмем. Не выбросим на улицу", — заметил Будгинас.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус сказал, что ситуация с беженцами сложная. "У нас проблема, негде разместить людей. Мы услуги проживания не предоставляем, ведь все здесь частное, или гостиницы или частный сектор", — сказал он LNK.