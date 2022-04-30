Под завалами обрушившегося здания в КНР — десятки человек

Минимум 18 человек остаются под завалами обрушившегося восьмиэтажного здания в городе Чанша (провинция Хунань) в центральном районе КНР, 39 числятся пропавшими без вести, сообщает Deutsche Welle.

Между тем спасателям удалось извлечь из-под обломков пять человек, они доставлены в больницу и — в стабильном состоянии.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился "любой ценой" пытаться спасти находящихся под завалами. На месте работают поисковые собаки.

В здании располагались ресторан, кафе, гостиница, кинотеатр и несколько квартир.

Причиной обрушения могли стать стихийные изменения планировки

Причина ЧП, произошедшего 29 апреля, устанавливается. По данным CCTV, арендаторы вносили структурные изменения в конструкцию помещений.

В район ЧП выехал член Госсовета КНР (без портфеля) Ван Юн.

В январе в результате взрыва, вызванного, предположительно, утечкой газа, обрушилось здание в городе Чунцин в центре Китая, в результате погибли более десятка человек.