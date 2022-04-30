Украина обвиняет Россию в краже сотен тысяч тонн зерна

Тарас Высоцкий сказал в субботу в телеэфире, что россияне, возможно, вывезли большую часть из полутора миллионов тонн зерна, которое хранилось на оккупированных территориях, пишет BBC.

В четверг Россию в краже зерна обвинило и министерство иностранных дел Украины. Кроме того, министр сельского хозяйства Николай Сольский заявил, что темпы этой экспроприации выросли в последние две недели.

"Я лично слышу об этом от многих владельцев элеваторов на оккупированных территориях. Это неприкрытый грабеж, и он происходит везде на оккупированных территориях", — передала пресс-служба министерства слова Сольского.

В четверг из румынской Констанции вышло судно с 71 тыс. тонн украинской кукурузы. Это первая экспортная партия после начала войны. Россия захватила украинские порты на Азовском море и блокирует черноморские порты страны, и в этой ситуации помочь соседям решили румыны.