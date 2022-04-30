За рубежом
30.04.2022, 19:40

Украина обвиняет Россию в краже сотен тысяч тонн зерна

 
ФОТО: Photo by David von Diemar on Unsplash
Заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий обвинил Россию в том, что она похитила несколько сотен тысяч тонн зерна с оккупированных ею украинских территорий.

Тарас Высоцкий сказал в субботу в телеэфире, что россияне, возможно, вывезли большую часть из полутора миллионов тонн зерна, которое хранилось на оккупированных территориях, пишет BBC.

В четверг Россию в краже зерна обвинило и министерство иностранных дел Украины. Кроме того, министр сельского хозяйства Николай Сольский заявил, что темпы этой экспроприации выросли в последние две недели.

"Я лично слышу об этом от многих владельцев элеваторов на оккупированных территориях. Это неприкрытый грабеж, и он происходит везде на оккупированных территориях", — передала пресс-служба министерства слова Сольского.

В четверг из румынской Констанции вышло судно с 71 тыс. тонн украинской кукурузы. Это первая экспортная партия после начала войны. Россия захватила украинские порты на Азовском море и блокирует черноморские порты страны, и в этой ситуации помочь соседям решили румыны.

RusDelfi
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