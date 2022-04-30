Грибаускайте: Третья мировая война уже идет, мы не должны разрешать агрессору садиться нам на голову

Она отметила, что жители России при нынешних санкциях голодать не будут.

"Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", — сказала Грибаускайте.

Экс-президент вместе с бывшим министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом подписали инициативу бывшего премьера Великобритании о создании международного трибунала.

"Этот трибунал будет действовать по принципу Нюрнбергского, чтобы человека можно было судить заочно, пока нет возможности его задержать. Я думаю, что даже заочный приговор будет моральным осуждением, это важно", — сказала Грибаускайте.

Она заверила, что процесс сбора доказательств идет.

"Этого точно будет больше, чем требуется", — сказала Грибаускайте.

Преподаватель ИМОПН ВУ Лина Струпинскене положительно оценивает идею использования арестованных российских активов для восстановления Украины.

"Я не специалист в этой сфере, могу сказать, как человек: я бы приветствовала такую возможность, и, думаю, это стоило бы сделать. Поскольку цена будет огромной, денег надо будет очень много. Я бы поддержала это", — сказала она.

"Я и сам об этом говорил: они разрушили страну, экономику, нанесли невиданный ущерб, и те резервы, которые не у них, конечно, только надо найти законный механизм", — сказал Линкявичюс.

Грибаускайте напомнила, что репарации была после всех мировых войн.

"Всегда потерпевший поражение агрессор, должен платить репарации, но для этого надо сначала одержать победу", — сказала она.

По ее словам, мы должны определиться, что такое победа.