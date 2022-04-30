Вблизи Бучи, по данным полиции Украины, нашли новое захоронение. Руки погибших людей связаны, на глазах — повязки

В полиции рассказали, что 29 апреля в лесу у села Мироцкое (9 километров от Бучи) нашли тела трех мужчин. В МВД Украины называют захоронение ”массовым”, но до конца неясно, как много людей там похоронили. Полиция опубликовала видео, снятое в этом месте.

В полиции считают, что перед смертью людей избивали и пытали. Руки у них были связаны, на глазах — повязки, у некоторых во рту находился кляп. У погибших обнаружили огнестрельные ранения разных частей тела. ”Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо”, — утверждает начальник областной полиции Андрей Небитов.

Всего на территории Киевской области, по данным полиции, следователи обнаружили тела 1202 мирных граждан, которых, как утверждается, убили российские военные.