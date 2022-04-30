30.04.2022, 13:25
Под Вильянди пьяный водитель снес дорожный знак и угодил в кювет
Foto: Kenno Soo
В пятницу около 22:30 близ поселка Холстре на 11-м километре шоссе Вильянди-Рынгу произошло дорожно-транспортное происшествие. Пьяный водитель нарушил скоростной режим, съехал в кювет и снес установленный на обочине знак определения скорости движения машин.
По предварительным данным, автомобиль Honda CR-V двигался из Рынгу в сторону Вильянди. Подъезжая к поселку Холстре, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, зацепив дорожный знак определения скорости.
Пассажиров в автомобиле не было. Водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, не пострадал.
Разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 50 км/ч.