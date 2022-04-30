Кылварт: 9 мая у нас есть возможность доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим.

За тысячелетия истории цивилизации на Земле не случалось ничего более ужасного, чем война. За многие столетия было пролито столько крови и слез, что у человечества должен был выработаться иммунитет против войны. Но этого не случилось. Снова гибнут женщины и дети, калечатся судьбы и тела. Снова люди теряют человеческий облик.

9 мая миллионы людей отмечают прежде всего прекращение горечи и страдания — прекращение войны. 9 мая мы поминаем всех погибших — мы поминаем героев, которые защищали и освобождали, делали все, чтобы прекратить ужасы войны.

Никто из нас не хочет войны. В своем доме, городе, стране. Никто не хочет испытывать горечи безысходности и безвозвратных потерь. Никто не хочет покидать свой дом, чтобы спасти свою жизнь и жизни своих близких. 9 мая — прежде всего про это. Именно это завещали нам те, кто прошел через поля Великой Отечественной Войны. Те, кто надрывался в тылу и бросался в последнюю атаку на передовой. Никто из них не хотел войны.

Мы должны быть достойны этой памяти. Сделать все, чтобы война никогда не пришла в наш дом, сделать все, чтобы от войн не страдали люди в других странах. В этом есть высшее проявление человечности и уважения к памяти.

Сегодня всего в тысяче километров от нас опять идет война. Опять гибнут люди. И ни одна цель, ни одна идеология не может оправдать гибель детей и слезы матерей.

В этом году 9 мая будет проходить под грохот взрывов там же, где это уже происходило 80 лет назад. В этом году 9 мая будет проходить в ситуации, когда в обществе растет уровень напряжения, страха и взаимного недоверия… Так не должно быть.