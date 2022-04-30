Польша отправила в Украину 200 танков Т-72. Что о них известно

Отправку танков подтвердили в Варшаве и официально.

"Не буду называть вам конкретные цифры, но могу подтвердить слова премьер-министра о том, что Польша поставляла, поставляет и будет поставлять Украине военную помощь, в частности танки Т-72. Я не хотел бы вдаваться в подробности, но это, безусловно, важная помощь", - сказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News.

Польские СМИ также пишут, среди вооружений, которые Варшава передала Киеву, - самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", а также ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов Миг-29 и Су-27.

Польское радио добавляет, что Украина также получит разведывательные беспилотники компании WB Electonics, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и большое количество боеприпасов.

Специалисты группы Oryx, анализирующей данные о вооружении из открытых источников, тоже сообщили о поставках техники в Украину из Польши.

Что известно об украинских Т-72

Основной боевой танк Т-72 разработан на Уралвагонзаводе во времена СССР. Советская армия взяла его на вооружение в 1973 году. За 30 лет производства он был модернизирован 14 раз.

Т-72 участвовал в многих военных конфликтах - в войнах в Ливане и Сирии, в войне между Ираком и Ираном, в конфликтах после распада Югославии, в Чечне, в российско-грузинской войне 2008 года, в войнах в Нагорном Карабахе и в войне на востоке Украины.

На начало 2014 года вооруженные силы Украины имели 600 танков Т-72, которые находились на хранении. Но с началом боевых действий в Донбассе министерство обороны возобновило их использование.

Танки модернизировал один из украинских бронетанковых заводов. Т-72 получил более мощный двигатель (840 л.с.), гусеницы от танка Т-80, улучшенную защиту, современную цифровую радиостанцию и спутниковую навигационную систему. Приборы ночного видения танков оснастили электронно-оптическими преобразователями третьего поколения.

Танки от союзников