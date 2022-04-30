СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по хоккею сыграет с главным аутсайдером чемпионата мира

Сборная Сербии провела на турнире три игры и во всех трех играх потерпела крупное поражение от Японии (0:8), Украины (0:7) и от сборной Польши (2:10).

Сербия совсем недавно поднялась из второго дивизиона в 2019 году. По полупрофессиональному составу команда больше всего напоминает эстонскую сборную. Но уровень эстонской сборной все-таки выше, это можно сказать на основе лиг, где ежедневно играют хоккеисты. Хоккеисты сборной Сербии в основном представляет местный чемпионат.

Сборная Эстонии была близка к своим первым очкам на турнире в игре против Японии. Эстонская сборная проигрывала 1:4, но сумела отыграться и на третий период команды выходили при счете 5:5. В третьем периоде исход встречи решила главный звезда японской сборной Юширо Хирано, который оформил дубль в ворота Эстонии и принес сборной победу (7:5).

Сегодня у эстонской сборной будет шанс реабилитироваться и набрать свои первые очки на чемпионате мира в Польше.

Игра сборной Эстонии против Сербии начнется в 21:00 по эстонскому времени.

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