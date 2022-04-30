Сборная Эстонии по хоккею одерживает первую победу на чемпионате мира

Сборная Эстонии с первых минут начала активно и уже на второй минуте Вадим Васенкин открыл счет в матче и вывел Эстонию вперед. На шестой минуте благодаря усилиям Даниила Кулинцева, который красивым броском удвоил преимущество Эстонии (2:0). Сербы, оказавшись на 6 минуте в большинстве, воспользовались ситуацией и с усилиями Мирко Думича, сократили отставание в счете 2:1.

Во втором периоде Роберт Рооба удвоил преимущество и счет стал 3:1 в пользу Эстонии.

В начале третьего периода Сербская сборная выглядела уставшей, для которых это была уже 4 игра и на 5 минуте Кевин Паррас довел счет до разгромного 4:1. В конце третьего периода Эстонская сборная немного расслабившись, пропускает, шайбу забрасывает Думич и делает счет 4:2. На последних секундах периода Сербия заработала буллит, но реализовать его не сумела.

До матча

Сборная Сербии провела на турнире три игры и во всех трех играх потерпела крупное поражение от Японии (0:8), Украины (0:7) и от сборной Польши (2:10).

Сербия совсем недавно поднялась из второго дивизиона в 2019 году. По полупрофессиональному составу команда больше всего напоминает эстонскую сборную. Но уровень эстонской сборной все-таки выше, это можно сказать на основе лиг, где ежедневно играют хоккеисты. Хоккеисты сборной Сербии в основном представляет местный чемпионат.

Сборная Эстонии была близка к своим первым очкам на турнире в игре против Японии. Эстонская сборная проигрывала 1:4, но сумела отыграться и на третий период команды выходили при счете 5:5. В третьем периоде исход встречи решила главный звезда японской сборной Юширо Хирано, который оформил дубль в ворота Эстонии и принес сборной победу (7:5).

Сегодня у эстонской сборной будет шанс реабилитироваться и набрать свои первые очки на чемпионате мира в Польше.

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