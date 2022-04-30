Лавров заявил, что Россия и Украина на переговорах обсуждают отмену санкций

Лавров отметил, что Россия выступает за продолжение переговоров, ”хотя идут они непросто”. По его словам, переговорам мешает ”воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева”, которые ”фактически побуждают его „воевать до последнего украинца”, накачивая страну вооружениями и направляя туда наемников”, пишет Meduza .

Сергей Лавров призвал США и страны НАТО ”одуматься” и прекратить поставки оружия Украине. ”Украинский народ нуждается не в „Стингерах” и „Джавелинах”, а в решении неотложных гуманитарных вопросов. Россия этим занимается с 2014 года”, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 апреля, что процесс переговоров с Россией ”слишком замедлен”, и высок риск прекращения ”каких-либо разговоров”. ”Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим”, — сказал Зеленский.