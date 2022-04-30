Эксперт: сильный рост потребления, наблюдавшийся в начале года, должен замедлиться

В марте прошлого года рост объёма розничных продаж был ниже обычного из-за коронавирусных ограничений, но влияние ограничений было относительно скромным, и без них рост в марте этого года всё равно был бы приличным. Однако в ближайшие месяцы мы можем увидеть эффект базы, поскольку рост объёма розничных продаж в прошлом году был исключительно сильным.

В этом году во многих европейских странах наблюдался значительный рост объёмов розничных продаж. Хотя в первые два месяца года рост объёма продаж предприятий розничной торговли Эстонии был ниже среднего по ЕС, по сравнению с допандемическим периодом в начале 2019 года рост объёма продаж предприятий розничной торговли Эстонии был значительно выше среднего по ЕС.

Чувство уверенности в необходимости совершения крупных покупок пока не ухудшилось

Последний раз чувство уверенности потребителей в Эстонии достигло пика в сентябре прошлого года. Тогда это произошло в основном за счёт притока денег на банковские счета людей из второй пенсионной ступени. Однако после этого чувство уверенности стало стремительно ослабевать, и в марте этого года оно снова упало до уровня середины двухлетней давности. Однако уверенность людей в том, что они совершат крупные покупки в ближайшие 12 месяцев, остаётся высокой. Начало войны также не ослабило эту уверенность.

Ухудшение чувства уверенности и снижение покупательской способности сдерживают рост потребления