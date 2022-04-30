Правительство хочет обеспечить доступное образование и опорные услуги для учащихся из Украины

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, сейчас в Эстонию из Украины прибыло около 12 000 детей и подростков в возрасте до 19 лет, и их обучение не должно быть прервано из-за войны. "Чтобы поддержать продолжение обучения выпускников основной школы из Украины в общеобразовательных школах Эстонии, в том числе на гимназическом уровне, мы должны быть готовы предложить им дополнительное время на подготовку, особенно для изучения языка, но также и для компенсирующего или подготовительного обучения, если это необходимо", — пояснила министр Керсна. "Если поправка к закону будет одобрена Рийгикогу, то уже этой весной мы сможем предложить выпускникам основной школы украинской системы образования дополнительный год учебы, который по прежнему законодательству предназначался только для учеников с особыми потребностями, обучающихся в эстонских школах".

Дополнительное обучение не связано с выполнением государственных учебных программ, а основывается на потребностях учащегося и поддерживается индивидуальными планами перехода. Право на дополнительный период учебы будет временно распространено на гимназии, чтобы позволить содержателям школ гибко подходить к организации обучения в регионе. Расширение целевой группы для дополнительного периода учебы призвано поддержать образовательные траектории украинских школьников и, согласно проекту, будет применяться только в следующем учебном году.