Лийметс на встрече министров иностранных дел стран Балтии и Польши: восточное крыло НАТО необходимо укреплять для обеспечения нашей безопасности

Лийметс подчеркнула, что, поскольку ситуация с безопасностью во всем мире изменилась, важно, чтобы последствия войны с Россией и связанные с ней угрозы были отражены в новой стратегической концепции НАТО. ”Сегодня мы обсудили с нашими балтийскими и польскими коллегами, как можно скорее продвинуться вперед с усилением восточного крыла НАТО, потому что нам нужно большее присутствие НАТО на земле, в море и в небе, и также нельзя забывать о киберпространстве”, — сказала министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Лийметс отметила, что, приспосабливаясь к новой реальности, Эстония решила увеличить свои расходы на оборону в среднем до 2,5% ВВП в течение следующих четырех лет. ”Для достижения энергетической независимости Эстония уэе в этом году прекратит импорт российского газа, а с дополнительным бюджетом мы ускорим инвестиции в решения по возобновляемой энергетике. Эстония также выступает за более широкое ограничение импорта нефти и газа из России с помощью следующего пакета санкций ЕС, потому что как покупатели мы можем напрямую влиять на финансирование войны России и их меры шантажа против государств-членов, которые мы наблюдали в последнее время”, — сказала министр иностранных дел.

Говоря о предстоящей встрече на высшем уровне в Мадриде, министр иностранных дел отметила, что для Эстонии по-прежнему важно подтвердить политику ”открытых дверей”, углубление сотрудничества ЕС-НАТО и развитие новых технологий.

На сегодняшней встрече министры иностранных дел также подтвердили свою непоколебимую и решительную поддержку Украины, чтобы помочь стране выиграть войну. ”Украина срочно нуждается в помощи в укреплении ее обороноспособности, в частности, в более современном оружии, чтобы восстановить свой суверенитет и территориальную целостность”, — добавила министр.