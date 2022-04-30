В этом году в государственном лесу будет высажено почти 24 миллиона растений

”Лесоводы долго ждали, когда сойдет снег, чтобы наконец приступить к работе. Если в 2020 году мы начали посадки уже в марте, а в прошлом году к середине апреля было посажено миллион растений, то в этом году мы начнем сажать только сейчас и то не везде”, — сетует на позднюю весну начальник лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.

Больше всего RMK высаживает сосен и елей (10,62 и 10,55 миллиона саженцев соответственно), а также немного березы и ольхи (вкупе 2,5 миллиона). Все саженцы выращены в питомниках RMK.

Кроме того, RMK планирует вырастить новый лес там, где его раньше не было — в общей сложности будут облесены 430 га малоценных лугов и кустарников.

”Поскольку посадочный сезон задерживается из-за холодной весны, мы находимся в сложной ситуации. Если на посадки останется на 2-3 недели меньше времени, нам придется работать еще усерднее, но с помощью наших работников и партнеров мы точно справимся”, — Вяэт готов к вызовам.

Сезон посадки леса, наряду с сотрудниками RMK, обеспечивает работой еще 1700 человек. Рабочая сила уже есть — треть составляют лесозаготовители RMK, а остальные — партнеры, найденные посредством государственных подрядов, всего таких партнеров более 120. В этом сезоне тем, кто станет сажать вручную, также будут помогать четыре посадочных комбайна, которых, как мы надеемся, со временем станет больше.

RMK продолжит и осеннюю посадку леса, когда в государственном лесу будет посажено 1,37 миллиона елей и 780 000 сосен. Осенняя посадка дает хорошие результаты и снижает рабочую нагрузку весной. Высаженные осенью на песчаных участках горшечные сосны дают преимущество, что весной растение сразу готово к посадке и риск задержки посадки сведен к минимуму, поскольку в почве еще есть влага. Кроме того, сосну перед посадкой опрыскивают репеллентом от зверей, что значительно экономит ресурсы.