Волонтеры, помогающие транзитным беженцам: нам нужны рабочие руки

– В Telegram канале мы общаемся с волонтерами из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Таллинна, есть даже человек, который живет во Франции, но очень активно пытается участвовать в помощи украинским беженцам. Они заранее сообщают нам, кого конкретно встречать на границе в Нарве. Сергей едет на Петровскую и привозит людей к нам. Бывает, приезжают и глубокой ночью, и ранним утром, — рассказала ”НГ” Марина Корешкова. — Ну, и, конечно, очень помогают наши нарвские волонтеры: ведь надо не только встретить людей, пообщаться с ними, но и убрать в хостеле, и постельное белье постирать, и в магазин сходить, и в аптеку, и вещи помочь донести, если все не помещаются в машину…да много чем приходится заниматься. Мы тут недавно срочно пеленки для малыша искали, нашли, спасибо нарвским мамочкам!

Непосредственно прием беженцев в хостеле организуют волонтеры, члены некоммерческих объединений Art Republic Krenholmia и Narva Media Club Марина Корешкова и Сергей Цветков. Им помогают их знакомые и друзья, причем, не только те, что живут в Нарве.

Транзитных беженцев размещает на своих площадях с недавних пор и театральный центр Vaba Lava Narva на Линда, 2. ”Мы предоставляем им комнаты в нашем минихостеле, предназначенном для приезжающих театральных групп, — рассказал ”НГ” менеджер по продажам Vaba Lava Narva Рене Абрамсон. — У нас есть 8 спальных мест, но можем поставить и раскладушки, если необходимо. В основном люди остаются у нас на сутки, но могут побыть и дольше. Перед тем, как им отправляться в путь, предлагаем завтрак. Едой наших постояльцев обеспечивает Армия Спасения. Спасибо им за это! Кстати, некоторые беженцы везут с собой кошек и собак, корм для них у нас тоже есть”.

По словам руководителя Нарвского центра социальной работы (учреждение, подведомственное Департаменту социальной помощи Нарвской горуправы) Татьяны Стольфат, город предоставляет транзитным беженцам ночлег в социальном доме на Маслова, 3 и в детском приюте на Маслова, 3 а. Здесь можно переночевать и позавтракать, можно остаться на сутки и получить трехразовое питание, а по согласованию с Департаментом социальной помощи и Кризисной комиссией остаться и на двое суток, уточняет Татьяна. С прошедшей пятницы по понедельник этой недели (то есть 15 -18 апреля) на Маслова нашли временный приют более 20 человек. Центр социальной работы, говорит Татьяна, сотрудничает с пограничной службой. ”И мы заранее получаем информацию с границы, кого нам встречать”, — рассказывает директор.

– С едой проблем нет, благодарим Армию Спасения. Они регулярно привозят чай, кофе, печенье, сладкое, крупы, макароны, выпечку. Правда, недавно вдруг обнаружилось, что для некоторых беженцев сущее лакомство … простая яичница, — продолжает Марина. — Если вдруг нужны игрушки или что-то из обуви, вещей — всегда можем их взять в пункте сбора гуманитарной помощи для украинских беженцев, который расположен по соседству — на Линда, 2с, — продолжает Марина. — Приходят помогать как волонтеры учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования. Им тоже огромное спасибо!

– Но все равно рабочих рук не хватает. Пожалуй, это единственное, что нам надо. Имею в виду не только нас с Сергеем. Сужу об этом по общению в волонтерских группах на ФБ, в Telegram канале, — уточняет Марина.

Во вторник, 19 апреля, ваш корреспондент утром около часа провела в хостеле театрального центра. На кухне в это время завтракали две семьи из Мариуполя, очень открытые для общения с журналистом. Из Нарвы они отправлялись в Тарту. Еще до войны туда уехал работать строителем их мариупольский друг, так что надеются, что он поможет им сориентироваться в чужой стране, в родной от их домов остались одни руины… Охотно рассказывали, с каким трудом выбирались из города, какие лишения претерпели.

– Там, конечно, ад, но вы, пожалуйста, напишите: издевательств ни с одной стороны, ни с другой мы не видели; помощь нам оказывали и солдаты украинской армии, и солдаты армии ДНР, подкармливали нас, предупреждали, когда начнется бомбежка, — обратилась ко мне разговорчивая Елена и сразу продолжила: — Волонтеры все — золотые люди! В Санкт-Петербурге встретили нас, как родных, разместили на ночь в своей семье. Здесь, в Нарве, тоже все замечательно, — на глаза ее навернулись слезы: Белье постельное — белое…

Перед тем как покинуть хостел и отправиться на вокзал, Елена в эмоциональном порыве искренно обняла Марину: ”Низкий вам поклон! Мир, действительно, не без добрых людей”.

Через полчаса в двери хостела постучалась Анастасия с сыном-подростком Ярославом, тоже из Мариуполя. В Нарву добирались автобусом — от Ростова до Ивангорода в общей сложности 34 часа непрерывного пути. Видно, что они сильно истощены. ”Передохнем и в Тарту. Вы не знаете, куда нас потом могут отправить?”, -с тревогой спрашивает Анастасия.

Вслед за ними в хостел пришли волонтеры — две молодые женщины, однокурсницы Марины Корешковой, вместе учатся в Ида-Вирумааском центре профессионального образования на отделении графического дизайна. Cпросили с порога: ”Марина, чем можем помочь?”.

С тем же вопросом в конце нашего разговора обратилась к Марине Корешковой и Сергею Цветкову и я от лица газеты.

– Нам очень нужны люди, которые готовы пожертвовать свое время и силы на помощь беженцам, приезжающим в Нарву. Пожалуйста, свяжитесь с нами в Фэйсбуке, — был ее ответ.