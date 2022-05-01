"Мы разбудили детей. Повсюду взрывалось". Зеленский рассказал журналу Time о первых часах войны

"Помню определенные моменты той ночи. Взрывы. Дети. Мы их разбудили. Было очень громко, повсюду взрывалось", — вспоминает Зеленский.

Его дочери 17 лет, сыну 9. Родители хотели подготовить их к тому, что надо быстро уезжать. Но еще до рассвета было принято решение — семья остается в Киеве.

Через несколько часов военные уведомили президента, что в Киеве десантировались группы спецназначения с целью его захватить.

В президентский дворец приехали ближайшие соратники Зеленского, некоторые с семьями. Спикер парламента Руслан Стефанчук тоже приехал, нарушив президентский протокол. В Украине в случае неспособности президента продолжать управление страной, власть переходит к спикеру.

Но Cтефанчук не думал о своей безопасности, а предпочел быть рядом с президентом.

Охрана предупреждала, что здание, где находится офис президента, может простреливаться снайперами из ближайших жилых домов, но руководство Украины решило остаться внутри.

В течение дня вокруг здания возвели баррикады. К вечеру первого дня войны всем, кто находился внутри, раздали оружие и бронежилеты. Здание погрузилось в темноту. В ту же ночь российские военные дважды пытались взять президентский дворец штурмом.

В первые недели Зеленский почти не спал. Каждое утро в пять утра он получал первый отчет командования о текущем положении дел.

Позднее начало рабочего дня отодвинули на несколько часов, чтобы президент успевал позавтракать и перейти в рабочее крыло здания.

Когда от США и Великобритании поступило предложение об эвакуации Зеленского и семьи из Киева, личная охрана президента настоятельно рекомендовала им воспользоваться.

"Сейчас я думаю, что принятые тогда решения — какие-то осознанно, какие-то случайно — были верными", — считает Зеленский.