ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (65-й день) | Наблюдатели ОБСЕ покидают Украину. Украина заявила о взятии важного села под Харьковом

- ОБСЕ прекращает мониторинговую миссию в Украине из-за сопротивления России

- Главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что украинский спецназ вернул контроль над селом Русская Лозовая недалеко от Харькова.

- Россия не пригласила иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве.

- Украинские власти: за время войны Россия выпустила 1900 крылатых ракет.

- Германия не будет блокировать нефтяное эмбарго ЕС против России.

- Производство воды ”Боржоми” временно приостановят из-за войны

- В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка ”Радио Свобода” Вера Гирич.

- Российские военные взяли в плен двух британских волонтеров организации Presidium Network, пишут Associated Press и BBC. По предварительным данным, их похитили в Днепрорудном Запорожской области, где волонтеры помогали с эвакуацией людей.

- Ведущие ”России 24” Мария Гладких и ”Москвы 24” Станислав Кулик отказались вести новости после начала войны.

- Норвегия закрывает сухопутную границу для грузовиков из РФ, а порты — для российских кораблей.

- Чехия не намерена платить за российский газ в рублях, заявил премьер страны Петр Фиала.

- В США приняли законопроект "О ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Он предусматривает предоставление оружия Украине по ускоренным процедурам.

- Криптобиржа Binance заблокировала аккаунты детей высокопоставленных россиян.

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