Председатель нарвской горуправы: для вотума недоверия аргументы оппозиции не обоснованы

При этом против было зафиксировано 6 голосов, остальные депутаты воздержались или не пришли на сессию. По словам Алексея Евграфова из оппозиционной фракции Narva Heaks инициатива выдвинуть вотум недоверия принадлежит ряду депутатов из фракции Narva Tulevik, которая входит в коалицию. Их имена Алексей не озвучил, сказал только, что это пять-девять человек из тех, кто не пришел на заседание. Поэтому оппозиция рассчитывала, что с их тринадцатью голосами в сумме будет перевес, и у них получится добиться цели снять мэра с поста.

С фактом инициации вотума от представителей коалиции не согласен Председатель горсобрания Владимир Жаворонков. Он говорит о том, что оппозиция порой действует некорректно, пытаясь повлиять на большинство в коалиции. ”Для многих депутатов это реальная позиция: не приходить на такие сессии, зачем слушать выдумки. Снять с поста мэра задумали, когда предъявили вотум недоверия мне и моему заму, чтобы полностью перевернуть ситуацию, к 12 мая оппозиция рассчитывала выбрать нового мэра города”, — отмечает Жаворонков.

”Мы сделали свою работу как оппозиция, на наш взгляд, — рассказывает Алексей Евграфов, — Катри Райк не берет ответственность ни за одно решение, она пытается переложить ответственность на депутатов или чиновников”. По его мнению, Управа находится в плачевном состоянии, люди уходят из-за атмосферы, созданной новым мэром. ”Мы на грани краха, работать банально некому, — добавляет депутат, — Мы боимся, что город ждет тяжелое время не только из-за того, что сложно с работой, деньгами, но думаем, что будет не хватать специалистов и чиновников”.