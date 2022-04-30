Новости Ида-Вирумаа
30.04.2022, 11:45

Председатель нарвской горсобрания: для вотума недоверия аргументы оппозиции не обоснованы

 
Vladimir Žavoronkov
Vladimir Žavoronkov
Foto: Dmitri Fedotkin

На этой неделе оппозиционные фракции нарвского горсобрания попытались отправить в отставку мэра города Катри Райк. За согласие с вотумом недоверия проголосовали 13 депутатов. Этого недостаточно, чтобы вотум прошел.

При этом против было зафиксировано 6 голосов, остальные депутаты воздержались или не пришли на сессию. По словам Алексея Евграфова из оппозиционной фракции Narva Heaks инициатива выдвинуть вотум недоверия принадлежит ряду депутатов из фракции Narva Tulevik, которая входит в коалицию. Их имена Алексей не озвучил, сказал только, что это пять-девять человек из тех, кто не пришел на заседание. Поэтому оппозиция рассчитывала, что с их тринадцатью голосами в сумме будет перевес, и у них получится добиться цели снять мэра с поста.

С фактом инициации вотума от представителей коалиции не согласен Председатель горсобрания Владимир Жаворонков. Он говорит о том, что оппозиция порой действует некорректно, пытаясь повлиять на большинство в коалиции. ”Для многих депутатов это реальная позиция: не приходить на такие сессии, зачем слушать выдумки. Снять с поста мэра задумали, когда предъявили вотум недоверия мне и моему заму, чтобы полностью перевернуть ситуацию, к 12 мая оппозиция рассчитывала выбрать нового мэра города”, — отмечает Жаворонков.

”Мы сделали свою работу как оппозиция, на наш взгляд, — рассказывает Алексей Евграфов, — Катри Райк не берет ответственность ни за одно решение, она пытается переложить ответственность на депутатов или чиновников”. По его мнению, Управа находится в плачевном состоянии, люди уходят из-за атмосферы, созданной новым мэром. ”Мы на грани краха, работать банально некому, — добавляет депутат, — Мы боимся, что город ждет тяжелое время не только из-за того, что сложно с работой, деньгами, но думаем, что будет не хватать специалистов и чиновников”.

В вопросе скрытой напряженности в Горуправе с Евграфовым согласен Жаворонков, но, по его мнению, этот эффект создает оппозиция. ”Их цель — произвести популистский эффект на общественность, создать у горожан впечатление нестабильности обстановки, сплошных нарушений и, таким образом, добиться цели вернуть себе прошлые кресла. Это деморализует чиновников, в итоге мы получаем пробуксовку в работе. А без слаженной работы чиновников не провести реформы в Нарве. Оппозиция оказывает медвежью услугу городу, потому что профессионалы со стратегическим мышлением, кто может вести за собой департаменты, отказываются идти к нам из-за нестабильности”.

Председатель Горуправы также подчеркивает: ”Для вотума недоверия заявленные аргументы не обоснованы, огрехи в работе есть и у Горуправы, и у Горсобрания, но даже близко не настолько значимые, как их раздувает оппозиция. Есть компетентные органы, которые могут проверить, дать оценку законности решений любого чиновника, тем более мэра”.

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