Алар Карис на заседании Совета по гособороне: "Я надеюсь, наш народ будет тактичным"

Президент Алар Карис в своей речи после собрания заявил, что в первую очередь участниками обсуждалась внутренняя безопасность и защита населения. ”Мы много внимания уделяем войне, но внутренняя безопасность важна. Военной угрозы Эстонии на данный момент нет, а если она будет, то мы должны быть к ней готовы. Все население, каждый из нас”, — добавил он.

”Мы знаем, что некоторые из наших соотечественников не понимают, что правда, а что нет. Но как общество мы должны уважать друг друга”, — сказал президент. По его словам, память о жертвах Второй мировой войны является естественной для многих эстонских семей, но она не должна никому навредить. По его мнению, сегодня неприемлемо использовать символы, которые можно трактовать в поддержку войны, инициированной Россией. ”Это оскорбило бы народ Эстонии, оскорбило бы украинцев. Я надеюсь, что наш народ и впредь будет тактичным”, — заявил он.

Следом за президентом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, изменившаяся ситуация в сфере безопасности заставляет пересмотреть все, что делается для защиты населения. ”Наши цели — поддержать Украину, изолировать Россию экономически и политически, убедить союзников усилить восточное крыло НАТО”. Каллас добавила, что нам нужно учиться на украинском опыте.

Про 9 мая премьер-министр сказала, что правительство хочет, чтобы оно прошло мирно, без новой напряженности. ”Несмотря на то, что у нас разное прошлое, у нас есть общее будущее”, — отметила она.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани успокоил, сказав, что на наших внешних границах все спокойно, никаких аномалий не видно. Точно так же он оценил ситуацию и в публичном пространстве. ”Однако, — отметил он, — в социальных сетях мы видим, что есть ситуации, в которые приходится вмешиваться полиции".

Полиция запретила публичные собрания по всей Эстонии, на которых могут использоваться символы агрессии.