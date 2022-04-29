Алар Карис на заседании Совета по гособороне: "Я надеюсь, наш народ будет тактичным"
Президент Алар Карис в своей речи после собрания заявил, что в первую очередь участниками обсуждалась внутренняя безопасность и защита населения. ”Мы много внимания уделяем войне, но внутренняя безопасность важна. Военной угрозы Эстонии на данный момент нет, а если она будет, то мы должны быть к ней готовы. Все население, каждый из нас”, — добавил он.
”Мы знаем, что некоторые из наших соотечественников не понимают, что правда, а что нет. Но как общество мы должны уважать друг друга”, — сказал президент. По его словам, память о жертвах Второй мировой войны является естественной для многих эстонских семей, но она не должна никому навредить. По его мнению, сегодня неприемлемо использовать символы, которые можно трактовать в поддержку войны, инициированной Россией. ”Это оскорбило бы народ Эстонии, оскорбило бы украинцев. Я надеюсь, что наш народ и впредь будет тактичным”, — заявил он.
Следом за президентом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, изменившаяся ситуация в сфере безопасности заставляет пересмотреть все, что делается для защиты населения. ”Наши цели — поддержать Украину, изолировать Россию экономически и политически, убедить союзников усилить восточное крыло НАТО”. Каллас добавила, что нам нужно учиться на украинском опыте.
Про 9 мая премьер-министр сказала, что правительство хочет, чтобы оно прошло мирно, без новой напряженности. ”Несмотря на то, что у нас разное прошлое, у нас есть общее будущее”, — отметила она.
Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани успокоил, сказав, что на наших внешних границах все спокойно, никаких аномалий не видно. Точно так же он оценил ситуацию и в публичном пространстве. ”Однако, — отметил он, — в социальных сетях мы видим, что есть ситуации, в которые приходится вмешиваться полиции".
Полиция запретила публичные собрания по всей Эстонии, на которых могут использоваться символы агрессии.
Он добавил, что было зарегистрировано 239 случаев, когда полиции приходилось вмешиваться для того, чтобы объяснить, почему эти символы не приветствуются.
В заключении он добавил: ”Каждый год 9 мая собирает людей к Бронзовому солдату. Поминовение павших в этом году тоже не возбраняется, но знаки отличия надо оставить дома. Приходи, но вспоминай с достоинством.”