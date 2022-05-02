Глава Донецкой администрации: нам очень нужно обещанное Западом оружие

Россия сконцентрировала наступление на Украину в Донецкой и Луганской областях. О ситуации на фронте и о попытках спасти людей, которые укрылись на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе DW пообщалась с главой Донецкой областной военной администрации Павлом Кириленко.

Deutsche Welle: Началось ли, по вашей оценке, анонсированное наступление российских войск в Донбассе, которого с тревогой ожидает весь мир? Как выглядит ситуация на фронте сейчас?

Павел Кириленко: Основное наступление осуществляется в северной части области. Это лиманское направление. Вооруженные силы Украины сдерживают натиск врага и делают все, чтобы он не продвинулся на города Славянск и Краматорск.

- Это наступление усиливается? Ожидаете ли вы дальнейшего повышения интенсивности боевых действий?

- После перегруппировки всех резервов это наступление они пробуют осуществлять согласно собственной уже установившейся тактике. Сначала массированные артиллерийские обстрелы, затем идет тяжелая бронированная техника. Это наступление наращивается, но благодаря вооруженным силам Украины оно сдерживается.

- Насколько велики потери среди гражданского населения? Вы упомянули о массивных артиллерийских обстрелах. В прошлом российская армия не слишком обращала внимание при обстрелах на гражданских. Какова ситуация с безопасностью гражданского населения сейчас?

- Идут обстрелы практически всех населенных пунктов вдоль линии разграничения. Подвергаются обстрелам и населенные пункты, отдаленные от линии разграничения. Вчера были массированные артиллерийские и авиаудары по Краматорскому району, центральной части области, марьинскому направлению. Враг придерживается тактики вести обстрелы как населенных пунктов на линии фронта, так и отдаленных от нее.

- Перед началом этого наступления власти призвали гражданское население эвакуироваться из области. Сколько людей было эвакуировано, сколько гражданских остается в регионе и не хочет уезжать?