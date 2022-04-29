ФОТО | Цены на топливо беспощадны: рост всё продолжается

18 апреля Ärileht писал о том, как цены на топливо снова начали повышаться. Тогда цена 95-го бензина была 1,839 евро, цена дизеля — 1,799 евро.

Сегодня цены на топливо повысились еще больше. На заправках на нас смотрит цена 95-го бензина 1,899 евро, дизеля — 1,859 евро за литр. Другими словами, по сравнению с 18 апреля бензин и дизель оба подорожали на 0,06 евро.