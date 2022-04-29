”Наша цель — стратегическое поражение Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему непомерно дорого”. Как США пытаются остановить войну в Украине

- Так работает извращенная психология Путина. Такую версию истории он продает российскому народу, чтобы оправдать все потраченные на эту войну средства, все утерянные в ней жизни, все гигантские потери российской армии в технике. У всех этих потерь нет ни одной другой цели, кроме удовлетворения его империалистических амбиций за счет Украины.

- Даже до принятия закона о ленд-лизе Путин и его окружение, как и лояльные Кремлю медиа, неоднократно говорили о том, что реальный соперник России - это не Украина, а США и НАТО. Сейчас они наверняка укрепились в этом мнении. Но если Путин и так считает, что воюет с США, что мешает американцам вступить в войну напрямую?

Россияне тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, которые прибывают домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствий экономических санкций. Но причина всему этому - только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики.

- Наша цель - добиться, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму непомерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, которое укрепляет свои добрососедские отношения и с Европой, и с российским народом.

- Мы чрезвычайно довольны тем, что эта тема волнует всю Америку. Она действительно объединила обе партии, а президент только что запросил у конгресса еще 33 миллиарда долларов из бюджета на поддержку Украины - на финансирование гуманитарных программ, обеспечение продовольственной безопасности и на решение других проблем, порожденных этой войной. Мы видим поддержку конгресса, она отражает единство американцев в стремлении помочь отважному народу Украны, который противостоит российской агрессии.

- Мой первый вопрос касался межпартийной поддержки Украины в США, но, кажется, палата представителей уже ответила на него, приняв закон о ленд-лизе 417 голосами против 10.

Как вы знаете, на протяжении уже многих месяцев, с тех пор как мы начали наблюдать подготовку к этой войне, США вместе с союзниками по НАТО предлагали России разрешить конфликт дипломатическим путем. Мы представили российской стороне крайне подробное предложение на 10 страницах об удовлетворении того, что нам тогда казалось слегка параноидальным беспокойством Путина за свою безопасность. Например, США никогда не собирались размещать в Украине ракеты большой дальности - но мы готовы были обсуждать и это, и многое другое.

Но вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров, Путин начал войну. Он может в любой момент возобновить дипломатическое решение этого конфликта - но вместо этого он выбирает ежедневную гибель многих российских юношей, массовое убийство украинцев и многочисленные случаи зверств со стороны российской армии, которые мы уже видели в Буче и Мариуполе.

Это позор для всей великой российской нации и репутации России, ответственность за который несет только Путин. Мы тут вообще ни при чем. Но, разумеется, мы готовы защищать невинных жертв этой войны. Мы готовы помочь украинцам строить свое независимое государство - а Путин даже через 30 лет после окончания холодной войны, утверждает что у Украины вообще нет права на существование.

- Есть мнение, которое я уже достаточно часто слышу, причем от людей, которых сложно заподозрить в излишних симпатиях к Путину или Кремлю. Оно сводится к тому, что раз Путин уже показал, что не готов останавливаться ни при каких условиях, то новые поставки оружия в Украину лишь затягивают войну - и, соответственно, страдания украинцев.

- И куда вас приводит такая логика? Что Украина должна просто поднять руки и сказать - забирайте нашу страну, наш суверенитет? Но они не хотят жить в стране, которая похожа на путинскую Россию. Они хотят быть независимыми и охранять свои границы, у них есть такое право.