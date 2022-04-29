В Мариуполе от обстрела погибла юная украинская спортсменка

Алина Перегудова в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной Украины. Она воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва в Донецке. "Ей 14 лет, она подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и в дальнейшем. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего…" — говорится в сообщении телеграмм-канала Мариупольского городского совета.