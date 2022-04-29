В Мариуполе от обстрела погибла юная украинская спортсменка
В Мариуполе от обстрела погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова, которая входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины по тяжелой атлетике. Вместе с Алиной погибла ее мать.
Алина Перегудова в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной Украины. Она воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва в Донецке. "Ей 14 лет, она подавала большие надежды в тяжелой атлетике. Алина добилась немалых успехов. Она стремилась одерживать победы наивысшего уровня и в дальнейшем. Но пришел "русский мир", который "освободил" ее от этого будущего…" — говорится в сообщении телеграмм-канала Мариупольского городского совета.
В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях наивысшего уровня и в дальнейшем.
Талантливая спортсменка погибла от снарядов российской армии. Вместе с Алиной солдаты убили ее мать.
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