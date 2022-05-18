”Тут всё пропахло мертвецами”. Как в Бурятии хоронят военных, погибших в Украине

С начала марта в главном зале Лукодрома проходят похороны погибших в Украине военных. Лукодром построили год назад. Жёлтую крышу и фасад, облицованный бело-синей плиткой, видно издалека — на фоне покосившихся деревянных бараков с уличными туалетами. Это главный республиканский центр по стрельбе из лука — национальному виду спорта, очень популярному в Бурятии. Здесь тренируются дети, сюда приезжают на соревнования спортсмены из районов и других городов.

"Родителям не нравится, что спорткомплекс превратился в похоронный зал," говорит Татьяна, у которой сын занимается здесь стрельбой из лука. —" Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут всё пропахло мертвецами."

”Ваш-то целенький пришёл. А у нас только голова и две кисти”



Людей, пришедших на похороны, встречают сотрудницы мэрии: они отвечают за организацию церемонии. Спрашивают: ”Вы с кем пришли прощаться?”. Местные СМИ писали, что в понедельник 28 марта в Лукодроме будет прощание с одним военным — Найдалом Цыреновым. Но в указанное время в спорткомплексе сразу четыре гроба. Ни табличек, ни фотографий около гробов нет. Кто в каком гробу лежит, объясняют сотрудницы мэрии.

Около каждого гроба стоят родственники. Только у одного гроба почти никого нет. Во время церемонии к нему подходит женщина из числа организаторов, торопливо укрывает покойника тонкой синей тканью, натягивает её до середины груди. Потом ставит портреты в рамках перед каждым гробом. Фотографии тоже не подписаны: подразумевается, что каждый знает своего покойника. Случайных людей в зале нет.

Гробы стоят в той части зала, где обычно дети соревнуются в стрельбе из лука. На скамейках для зрителей — люди, которые пришли прощаться. Часть людей стоит в проходах, скамеек на всех не хватает. Главный зал спорткомплекса набит до отказа, собралось не меньше 600 человек.