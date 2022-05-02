"Люди ведут себя так, что полностью заслуживают всего, что с ними происходит": кинокритик о новом фильме про потусторонние силы
П.И.Филимонов поделился своим мнением о новом фильме ”Цивилизация” (Великобритания-Бельгия-Эстония-Сербия-Швеция).
Фильм режиссёра Чино Мойя в одном из вариантов перевода носит название ”Недобоги”, которое моментально отсылает начитанного зрителя к произведению Фёдора Сологуба. Иначе как недотыкомками всех этих мелких бесов, демонов и кем они там являются, пожалуй, что и не назовёшь. Они копошатся, они снуют, они занимаются одним им понятными делами как в своём мире, где-то на границе других известных миров, так и в нашем, в который они проникают так и тогда, как и когда того им захочется.
Чино Мойя снял нечто странное, неоднозначное и неровное как с точки зрения качества, так и с точки зрения воздействия на зрителя. От откровенно трэшевых историй про не наш мир и их поведение там, до самой, пожалуй, страшной, но оттого и наиболее впечатляющей истории, действие которой разворачивается в обычной квартире неназванного города неназванной страны.
Целостной картины, может быть, и не создаётся, истории, конечно, пересекаются между собой, но пересекаются не слишком как-то основательно, давая пищу для трактовок, как, наверное, обычно и бывает в подобных фильмах, но, возможно, это общее прочтение-истолкование и не слишком нужно. ”Цивилизация” — ещё один фильм о том, что всё не так однозначно, что рядом с нами в мире существуют силы, которым мы не в состоянии противиться, которые не слишком с нами считаются, притом, что делают это не со зла.
Просто такова их природа. Как люди не думают о жизнях муравьёв в момент разрушения муравейника, просто интересно же посмотреть, что будет, так и эти недобоги не думают о людях в моменты, когда принимают свои решения тем или иным способом вторгнуться в жизнь конкретного человека или семьи.
Да честно говоря, и люди в фильме показаны как не делающие вот вообще ничего такого, за что их можно было бы пощадить. И то, что с некоторыми из них даже в результате вторжения потустороннних сил как-то по-прежнему всё продолжает оставаться в порядке, нельзя объяснить ничем другим как счастливым случаем. Просто повезло. Нет, бесы не хотят истребить всех и вся, кто встречается у них на пути, просто потусторонняя логика их поведения требует действий, они слегка похожи на подростков с синдромом гиперактивности, нужно что-то делать (даже если это делание — просто сидение на месте).
Но люди ведут себя так, что полностью заслуживают всего того, что с ними происходит. За исключением того, что некоторым персонажам удаётся разными способами из этого кошмара вырваться — но и они тоже для этого ничего не делают, они никак не отличаются от всех остальных. Точно так же они ругаются, пьют и бьют друг друга, вообще скорее ненавидят, чем испытывают по отношению к своим ближним хоть какое-то иное чувство.
Вот такие вот, в общем, два мира — два Шапиро. Конечно, лучше, когда всякая нечистая сила не проникает в наш мир, но раз уж она проникает, что нам остаётся, как не документировать происходящее, безоценочно (ну может быть, с самой лёгкой долей иронии) показывая четыре позиции, пути и результаты этого вторжения. Не ходите дети в Африку гулять. Фильм на любителя, но хотя бы одна история, как мне кажется, захватит каждого.