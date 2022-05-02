"Люди ведут себя так, что полностью заслуживают всего, что с ними происходит": кинокритик о новом фильме про потусторонние силы

Фильм режиссёра Чино Мойя в одном из вариантов перевода носит название ”Недобоги”, которое моментально отсылает начитанного зрителя к произведению Фёдора Сологуба. Иначе как недотыкомками всех этих мелких бесов, демонов и кем они там являются, пожалуй, что и не назовёшь. Они копошатся, они снуют, они занимаются одним им понятными делами как в своём мире, где-то на границе других известных миров, так и в нашем, в который они проникают так и тогда, как и когда того им захочется.

Чино Мойя снял нечто странное, неоднозначное и неровное как с точки зрения качества, так и с точки зрения воздействия на зрителя. От откровенно трэшевых историй про не наш мир и их поведение там, до самой, пожалуй, страшной, но оттого и наиболее впечатляющей истории, действие которой разворачивается в обычной квартире неназванного города неназванной страны.

Целостной картины, может быть, и не создаётся, истории, конечно, пересекаются между собой, но пересекаются не слишком как-то основательно, давая пищу для трактовок, как, наверное, обычно и бывает в подобных фильмах, но, возможно, это общее прочтение-истолкование и не слишком нужно. ”Цивилизация” — ещё один фильм о том, что всё не так однозначно, что рядом с нами в мире существуют силы, которым мы не в состоянии противиться, которые не слишком с нами считаются, притом, что делают это не со зла.

Просто такова их природа. Как люди не думают о жизнях муравьёв в момент разрушения муравейника, просто интересно же посмотреть, что будет, так и эти недобоги не думают о людях в моменты, когда принимают свои решения тем или иным способом вторгнуться в жизнь конкретного человека или семьи.