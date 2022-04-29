Новости Эстонии
29.04.2022, 15:15

Дети, которые считают быстрее калькулятора: в Таллинне пройдет детская Олимпиада по устному счету

 
Фото школы Soroboom
30 апреля 2022 года состоится ежегодная Олимпиада Школы ментальной арифметики Soroboom, которая пройдет на площадке Tallinna Tondiraba huvikool.

Среди участников Олимпиады как самые юные участники 5-7 лет, так и старшие ребята 8-12 лет, которые проходят обучение в Таллинне и Нарве в Школе Soroboom.

”Уже 3 года мы проводим Олимпиаду для всех, кто занимается ментальной арифметикой в школе Soroboom Эстонии. В основе обучения — японская методика развития детей с помощью образного устного счета, которая через поколения доказала свою эффективность для развития мозга и даже стала интеллектуальным видом спорта. Я очень рада, что ментальная арифметика набирает популярность среди эстонцев: в этом году у нас новый рекорд — соревноваться за звание Чемпиона будут более 130 участников!”, — поделилась руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.

Посмотреть на то, что из себя представляет данная методика, можно в видео ниже.

Как отмечает Мария, цель школы — всестороннее интеллектуальное развитие детей. Сначала дети учатся производить вычисления на специальных счетах, а уже потом, делая это устно — вспоминают визуально, как эти счеты выглядят. "Конечно, когда дети считают быстрее калькулятора — это производит впечатление", — говорит Мария.

В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.

Начало мероприятия 30 апреля в 11:00 по адресу Tallinn, Punane 69 (Tallinna Tondiraba huvikool)

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