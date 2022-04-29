Дети, которые считают быстрее калькулятора: в Таллинне пройдет детская Олимпиада по устному счету

Среди участников Олимпиады как самые юные участники 5-7 лет, так и старшие ребята 8-12 лет, которые проходят обучение в Таллинне и Нарве в Школе Soroboom.

”Уже 3 года мы проводим Олимпиаду для всех, кто занимается ментальной арифметикой в школе Soroboom Эстонии. В основе обучения — японская методика развития детей с помощью образного устного счета, которая через поколения доказала свою эффективность для развития мозга и даже стала интеллектуальным видом спорта. Я очень рада, что ментальная арифметика набирает популярность среди эстонцев: в этом году у нас новый рекорд — соревноваться за звание Чемпиона будут более 130 участников!”, — поделилась руководитель Школы ментальной арифметики Soroboom Мария Андреева.

Посмотреть на то, что из себя представляет данная методика, можно в видео ниже.

Как отмечает Мария, цель школы — всестороннее интеллектуальное развитие детей. Сначала дети учатся производить вычисления на специальных счетах, а уже потом, делая это устно — вспоминают визуально, как эти счеты выглядят. "Конечно, когда дети считают быстрее калькулятора — это производит впечатление", — говорит Мария.

В ходе соревнований всем участникам предстоит пройти три этапа: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и счет с экрана компьютера. Победители будут объявлены как в отдельных возрастных номинациях, так и в категориях с различными уровнями владения методикой.

Начало мероприятия 30 апреля в 11:00 по адресу Tallinn, Punane 69 (Tallinna Tondiraba huvikool)