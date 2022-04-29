Это может случиться с каждым: как распознать звонок мошенника и как на него реагировать?

Только из-за телефонного мошенничества за три месяца в Эстонии с банковских счетов людей пропало около 400 000 евро.

"Текущая геополитическая ситуация, вероятно, отвлекла внимание мошенников от стран Балтии. Конечно, мошенничество не исчезло, просто в настоящее время оно менее интенсивно. Однако инвестиционное мошенничество и различные формы фишинга продолжают иметь место. В худшем случае временное затишье может оказаться затишьем перед бурей", — говорит Кийк.

По словам специалиста Luminor по борьбе с мошенничеством, следует сохранять бдительность в отношении мошенников, которые звонят жителям Эстонии и представляются работником банка, полицейским или специалистом по безопасности из известной компании.

"Как правило, схема этих звонков схожа. Звонящий говорит о подозрительной активности на банковском счёте потенциальной жертвы или о различных проблемах, связанных с безопасностью, а затем просит предоставить данные банковской карточки или доступ к счёту. Стоит помнить, что банк никогда не просит людей предоставить доступ к их счетам по телефону", — добавляет Кийк.

Исследование, проведённое прошлым летом по заказу Союза банков Эстонии компанией Norstat, показало, что почти четверть жителей Эстонии сталкивались с банковскими или инвестиционными аферами. Таким образом, телефон любого человека может зазвонить во время следующей волны мошенничества, и разумно заранее подумать о том, что делать.

В случае мошеннического звонка важно помнить, что:

- мошенник может казаться приятным и дружелюбным человеком, но быстро стать очень несговорчивым, когда это необходимо;

- мошенник обычно хочет, чтобы жертва быстро отреагировала и немедленно предоставила запрашиваемую информацию;

- в большинстве случаев звонящий не говорит по-эстонски, и для оправдания этого использует различные предлоги;

- мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров с необычным кодом и начальными цифрами, к которым следует относиться с особой осторожностью;