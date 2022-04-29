Поехал на работу и пропал: полиция просит помощи в поисках 51-летнего Владимира

Из Таллинна Владимир планировал поехать на работу в Локса и заниматься там ремонтом квартиры. Неизвестно, добрался ли он до Локса, имя и адрес его работодателя неизвестны. Телефон Владимира выключен с обеда 19 апреля, с этого времени он не пользовался и мессенджерами.

Его рост — 180 см, спортивного телосложения, у него голубые глаза, короткие каштановые волосы с проседью. На нем была короткая черная куртка с капюшоном, кепка защитной расцветки, черные кроссовки и темно-серые джинсы. У него был черный рюкзак с розовыми полосами с продуктами и инструментами Makita. На шее носит крест на шнурке, на одном из пальцев руки также татуировка креста.

Полиция просит всех, кто видел Владимира с 19 апреля или знает, где он может находиться, позвонить 112.