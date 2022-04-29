За рубежом
29.04.2022, 18:10

"После изнасилования Саша молчал несколько недель. Когда он наконец заговорил, мы плакали"

 
Таави Минник taavi.minnik@ekspressmeedia.ee

Российские военные изнасиловали сына на глазах у матери. Ее привязали к стулу и заставили на это смотреть. Психотерапевт из Украины, работающая с жертвами насилия, рассказала Eesti Päevaleht о том, как люди пытаются справиться с травмами.

"Наша горячая линия начала работу 1 апреля. За следующие две недели только ко мне обратились 103 человека: женщины, дети, мужчины. Первые жертвы изнасилования начали обращаться ко мне после освобождения Киевской области. Прошло три или четыре дня, и начали поступать звонки, которым нет конца и края. Кроме жителей Киевской области звонили жителей Херсонской области, особенно девушки, которых солдаты насильно забирали из деревень", — вспоминает психотерапевт Александра Квитко.

По словам Квитко, жертвами изнасилования становятся не только женщины и девочки. "Мужчинам очень тяжело, потому что для них это нечто совершенно немыслимое. В нашем обществе надругательство над мужчинами — это табу, мужчины говорят о таких вещах реже, чем женщины. Только один мужчина позволил мне рассказать о том, через что ему пришлось пройти".

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии