"После изнасилования Саша молчал несколько недель. Когда он наконец заговорил, мы плакали"

"Наша горячая линия начала работу 1 апреля. За следующие две недели только ко мне обратились 103 человека: женщины, дети, мужчины. Первые жертвы изнасилования начали обращаться ко мне после освобождения Киевской области. Прошло три или четыре дня, и начали поступать звонки, которым нет конца и края. Кроме жителей Киевской области звонили жителей Херсонской области, особенно девушки, которых солдаты насильно забирали из деревень", — вспоминает психотерапевт Александра Квитко.

По словам Квитко, жертвами изнасилования становятся не только женщины и девочки. "Мужчинам очень тяжело, потому что для них это нечто совершенно немыслимое. В нашем обществе надругательство над мужчинами — это табу, мужчины говорят о таких вещах реже, чем женщины. Только один мужчина позволил мне рассказать о том, через что ему пришлось пройти".