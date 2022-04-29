Планируете арендовать автомобиль за границей? Прочитайте, каких ошибок следует избегать!

Нежелание углубиться в суть договора страхования может привести к тому, что у вас не будет необходимого страхового покрытия, такого как Collision Damage Waiver (CDW), которое является страхованием от несчастных случаев и покрывает стоимость ремонта повреждений кузова вашего автомобиля. Как правило, такое страхование включает самоответственность, стоимость которой бронируется на кредитной карте потребителя в момент выдачи автомобиля и освобождается тогда, когда автомобиль вернули арендатору и на нем не обнаружено никаких повреждений. Однако страхование CDW не распространяется на окна, колеса или салон автомобиля. Поэтому всегда нужно спрашивать, что именно покрывается страховкой, как и каким образом применяется самоответственность.

Про оформлении договора страхования нужно обратить внимание на то, что именно он в себя включает. В страховых договорах имеется множество различных иностранных терминов, например, WDW (покрывает ущерб от разбития или трещин стекол автомобиля), PAI (страхование арендатора и его спутника), TPL (страхование ущерба, нанесенного третьим лицам) и так далее. Подобные сокращения подразумевают конкретную страховую защиту, смысл которой вам необходимо понять и в случае необходимости получить пояснение. Не вникая в суть договора, вы рискуете приобрести страховое покрытие, которое будет бесполезным, неразумным или чересчур дорогим.

Страховой полис нужно делать только один раз, и делать это с фирмой, непосредственно сдающей автомобиль в аренду. При бронировании арендного автомобиля на портале-посреднике не нужно оформлять страхование, а заключить его стоит с самой фирмой по аренде автомобилей в момент получения автомобиля. Из жалоб видно, что хоть и оформление страхования на сайте-посреднике отображается на итоговой стоимости бронировки, но при получении автомобиля потребитель должен заключать дополнительный договор, что приводит к двойным расходам. Причиной тому служит факт, что фирма, сдающая автомобили в аренду, не признает страхование посредника или считает его слишком слабым.

Не стоит опаздывать на выдачу автомобиля

При бронировании арендного автомобиля в основном всегда необходимо заранее договориться о конкретном дне и времени, когда вы приедете за автомобилем. Время стоит брать с большим запасом, потому что в поездке возможны опоздания и задержки. Прибытие после оговоренного времени может быть интерпретировано как „no-show“, или неявка. В таком случае ваш забронированный автомобиль может быть передан другим, и в том же ценовом классе новую машину вам могут не предложить. Бывали и случаи, когда более позднее прибытие потребителя в фирму по аренде автомобилей оборачивалось денежными потерями, потому что фирма отказывалась вернуть потребителю предоплату, хотя и сдала автомобиль другому желающему.

При получении и сдаче арендного автомобиля следует сделать фотографии

Стоит напомнить и необходимости фотографировать все царапины, повреждения краски или прочие бросающиеся в глаза недочеты по арендному автомобилю до того, как вы получите его в пользование, а также повторить эту процедуру и при сдаче автомобиля, фото лучше сделать и снаружи и внутри. Такая рекомендация помогла в решении большого количества спорных случаев. Разумно осмотреть автомобиль вместе с представителем фирмы, попросить сотрудника все недочеты отметить при вас на бумаге. Такой документ должен содержать дату, время и подпись.

Международная кредитная карта всегда с собой

Большинство фирм по аренде автомобилей требуют, чтобы вы платили кредитной картой, чтобы у них была возможность забронировать сумму депозита. По этой причине при аренде автомобиля, вам всегда стоит взять с собой международную кредитную карту, например, MasterCard или VISA. Если при бронировании платформа-посредник или система бронирования фирмы-арендатора приняла дебетовую карточку, то этого недостаточно для получения автомобиля. Многие потребители так и не смогли получить автомобиль по причине отсутствия кредитной карты.