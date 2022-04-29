Летная гавань отмечает юбилей: Морской музей приглашает на экскурсии

”12 мая этого года мы будем отмечать возрождение Лётной гавани — исполнится десять лет, как ангар для гидросамолетов открыт в качестве музея. Для ремонта уникального здания и создания современной экспозиции была проделана огромная работа. Сейчас, в преддверии дня рождения, мы предлагаем возможность услышать непосредственно от авторов, как удалось достигнуть известного результата”, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен, приглашая на экскурсии.

Первые экскурсии состоятся в субботу, 30 апреля. В этот день с 10 часов художник Морского музея и один из авторов идеи здания музея Роман Маткевич проведет экскурсию на русском языке, в ходе которой раскроет связь между гидросамолетами и ангаром. В этот же день с 14 часов Михкель Кару, руководитель постоянной экспозиции и один из авторов книги о возрождении Лётной гавани, расскажет на эстонском языке о создании музея.

Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться заранее, а в день экскурсии приобрести музейный билет. Регистрация открыта на сайте Морского музея Эстонии.