Зеленский о российских военных преступниках: мы всех их найдем и заставим отвечать

"Позиция Украины абсолютно четкая, — отметил Зеленский, — каждый российский преступник должен быть привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались, мы всех их найдем и заставим отвечать".

Решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи в 33 млрд долларов Зеленский назвал очень важным шагом.

"Президент Байден справедливо сказал сегодня, что этот шаг — недешевый, — отметил Зеленский, — но негативные последствия для всего мира от российской агрессии против Украины и против демократии настолько масштабны, что по сравнению с ними эта поддержка Соединенных Штатов необходима. Вместе мы точно можем остановить российскую агрессию и надежно защитить свободу в Европе".

Рассказывая о визите в Киев премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, Зеленский выразил благодарность правительству и болгарскому народу, которые одними из первых поддержали Украину после начала российской агрессии, и сообщил о важной договоренности по поводу ремонта украинской военной техники в Болгарии.

Коснувшись темы визита в Украину генсека ООН, Зеленский отметил, что с его точки зрения очень важно, что Антониу Гутерриш лично побывал в Бородянке и увидел последствия российского вторжения.

Напомнил он и о том, что сразу после завершения переговоров с Гутерришем, Киев был обстрелян российскими ракетами.

"Это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что олицетворяет Организация. Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции", — заявил президент Зеленский.

Полностью текст обращения можно найти здесь.

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