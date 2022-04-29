Для смягчения последствий кризиса Эстония вместе с девятью странами ЕС просит экстренной помощи от Европейской комиссии

"Мы предложили Еврокомиссии мобилизовать ресурсы, фактически имеющиеся в бюджете Евросоюза, для смягчения последствий войны, развязанной Путиным, включая резерв в размере более 1 млрд евро на солидарность и экстренную помощь специально для таких ситуаций. Кроме того, Евросоюз должен быть готов оказать экстренную помощь", — заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Европейская комиссия разрешила государствам-членам освоить неиспользованный выделенный на борьбу с кризисом остаток за предыдущий бюджетный период для приема военных беженцев. В то же время как Эстония, так и ряд других стран-участниц программы эффективно использовали европейские субсидии, а это означает, что излишков или неиспользованных ресурсов очень мало. В своем обращении страны заявляют, что одной лишь структурной поддержки недостаточно и необходимо дополнительное финансирование.

В качестве еще одной проблемы Эстония и другие страны отметили, что кризис оказал очень сильное влияние на экономику и уровень цен, при этом цены на строительство растут очень быстро, включая стоимость проектов, финансируемых из государственного бюджета и структурных фондов ЕС, что оказывает еще большее давление на принимающие беженцев страны и местные самоуправления. В связи с войной возникли трудности и со снабжением строительными материалами, что поставило под угрозу своевременное завершение строительства.

“Мы предложили Европейской комиссии смягчить правила, чтобы структурную поддержку можно было использовать в течение более длительного периода для облегчения завершения строительных проектов, испытывающих трудности. Мы также считаем, что в новом бюджетном периоде 5% из средств политики единства ЕС должны быть выделены для покрытия чрезвычайных расходов”, — сказала глава отдела внешних субсидий министерства финансов Кадри Тали.