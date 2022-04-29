Для смягчения последствий кризиса Эстония вместе с девятью странами ЕС просит экстренной помощи от Европейской комиссии(1)
"Мы предложили Еврокомиссии мобилизовать ресурсы, фактически имеющиеся в бюджете Евросоюза, для смягчения последствий войны, развязанной Путиным, включая резерв в размере более 1 млрд евро на солидарность и экстренную помощь специально для таких ситуаций. Кроме того, Евросоюз должен быть готов оказать экстренную помощь", — заявила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
Европейская комиссия разрешила государствам-членам освоить неиспользованный выделенный на борьбу с кризисом остаток за предыдущий бюджетный период для приема военных беженцев. В то же время как Эстония, так и ряд других стран-участниц программы эффективно использовали европейские субсидии, а это означает, что излишков или неиспользованных ресурсов очень мало. В своем обращении страны заявляют, что одной лишь структурной поддержки недостаточно и необходимо дополнительное финансирование.
В качестве еще одной проблемы Эстония и другие страны отметили, что кризис оказал очень сильное влияние на экономику и уровень цен, при этом цены на строительство растут очень быстро, включая стоимость проектов, финансируемых из государственного бюджета и структурных фондов ЕС, что оказывает еще большее давление на принимающие беженцев страны и местные самоуправления. В связи с войной возникли трудности и со снабжением строительными материалами, что поставило под угрозу своевременное завершение строительства.
“Мы предложили Европейской комиссии смягчить правила, чтобы структурную поддержку можно было использовать в течение более длительного периода для облегчения завершения строительных проектов, испытывающих трудности. Мы также считаем, что в новом бюджетном периоде 5% из средств политики единства ЕС должны быть выделены для покрытия чрезвычайных расходов”, — сказала глава отдела внешних субсидий министерства финансов Кадри Тали.
“В таких ситуациях, как нынешняя, мы должны иметь готовность быстро реагировать на возникающие проблемы. Мы также предложили, чтобы средства политики единства ЕС для поддержки регионов могли быть перераспределены более простым способом, чем когда-либо прежде”, — заявила Тали в пресс-релизе.
Совместное обращение к Европейской комиссии подписали министры финансов и региональные министры Эстонии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.