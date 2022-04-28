В Эстонии начинает работу система выплаты компенсации за ущерб от вакцинации. Каков порядок действий?

Тяжелые нарушения здоровья рассматриваются в пяти категориях, в каждой из которых предусмотрена фиксированная сумма страхового возмещения: 1) в случае умеренной степени тяжести нарушения здоровья — 2000 евро; 2) в случае средней степени тяжести нарушения здоровья — 10 000 евро; 3) в случае тяжелой степени тяжести нарушения здоровья — 25 000 евро; 4) в случае очень тяжелой степени тяжести нарушения здоровья — 50 000 евро; 5) в случае чрезвычайно тяжелой степени нарушения здоровья или смерти — 100 000 евро.

”После подачи ходатайства Больничная касса оценивает, отвечает ли оно условиям, а затем передает его в Департамент лекарственных средств, где проведут оценку, есть ли связь между вакцинацией и нарушением здоровья. Рассмотрение ходатайства может занять до 150 дней”, — пояснил Пеэк.

Руководитель финансового отдела Больничной кассы Рихо Пеэк рассказал, что ходатайство вместе с необходимыми документами можно подать по электронной почте, на бумаге или на портале пациента www.digilugu.ee. Чтобы определить подходящий для вас метод подачи ходатайства нужно сначала заполнить короткую анкету на домашней странице Больничной кассы.

Компенсация предусматривается в случае, если у пациента после вакцинации диагностировано нарушение здоровья, длящееся не менее четырех месяцев, а также в случае смерти человека, если у его недомогания была по крайней мере вероятная связь с вакцинацией. Нарушение здоровья должно быть задокументировано врачом.

”Качество и безопасность применяемых в Эстонии лекарственных средств очень высоки — нарушения здоровья в результате вакцинации появляются чрезвычайно редко. Создавая систему страхования, мы хотим, чтобы принимая решение о вакцинации люди чувствовали большую уверенность, а также хотим поддержать тех, у кого после вакцинации все же появились нарушения здоровья, которые длились не менее четырех месяцев. Мы также хотим, чтобы люди смелее принимали решение вакцинироваться и таким образом защищали себя и других от тяжелого течения болезни”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк .

Департамент лекарственных средств собирает информацию о реакциях, возникающих вследствие применения лекарств и вакцин, с целью выявления новых побочных эффектов в ходе их применения. По словам руководителя бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майи Уускюла, к настоящему моменту в ведомство поступило немногим более 7000 сообщений, связанных с реакциями после вакцинации от COVID-19, в том числе почти 900 сообщений о случаях неэффективности вакцин. Это составляет 0,35% от количества всех введенных доз вакцин. ”Серьезные реакции были описаны в 363 сообщениях, это 0,018% от всех введенных доз вакцин. По оценке Департамента лекарственных средств, в 75 случаях из них связь с вакцинацией возможна. В большинстве случаев были побочные эффекты, описанные в руководствах к применению лекарственного средства”, — сказала Уускюла.

По словам Уускюла, все эти 75 серьезных реакций не квалифицируются как подлежащие страховому возмещению, поскольку критерии серьезности реакции и степени тяжести нарушений здоровья, вызванных вакцинацией, разные. ”Во всех этих случаях реакция длилась меньше четырех месяцев. Например, были аллергические реакции, потребовавшие лечения, таких сообщений было более 30, или рвота, потребовавшая краткосрочной госпитализации, таких сообщений было 7. Также не квалифицируются случаи, в которых реакция не была вызвана вакциной, а осложнениями в ходе инъекционной процедуры”, — пояснила Уускюла. Она подчеркнула, что у вакцин хороший профиль безопасности и опыт Эстонии подтверждает, что возникающие после вакцинации реакции, преимущественно описанные в руководствах к применению препаратов, проходят через пару дней.

В 2022 году случаи ущерба здоровью, причиненные вследствие вакцинации от COVID-19, будут компенсироваться задним числом с декабря 2020 года. В 2023 году система будет расширена и на другие вакцины, в том числе входящие в план иммунизации, вакцины от гриппа, клещевого энцефалита и так называемые вакцины для путешественников.

Больше информации о страховании вакцинации можно найти на странице Больничной кассы.

Схема компенсации ущерба от вакцинации с 1 мая — здесь.

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