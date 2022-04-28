Украина допускает нанесение ударов по военной инфраструктуре России

Подоляк дал понять, что мир признает такое право за нашим государством, которое уже 64-й день держит оборону, давая отпор российским захватчикам. В частности, советник Ермака сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", — написал Подоляк.

В среду вечером Подоляк предположил, что в ближайшее время ”демилитаризация” приграничных с Украиной регионов будет продолжаться, а ее темпы — расти.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет издание "Громадське".

”Интенсивность войны очень высока. Конца вторжения пока не видим. Такая интенсивность конфликта будет точно отражаться на приграничных районах рф. Там будут расти панические настроения, взрываться склады”, — сказал советник главы ОП.

По словам Подоляка, ”эти склады и базы горюче-смазочных материалов, которые будут взрываться, станут долговыми выплатами, которые рф начинает платить за войну”.

”Демилитаризация приграничных районов рф будет расти, и у россиян будет возникать вопрос, что они делают в Украине? Почему они два месяца убивают людей и какую цену готовы заплатить?” — сказал Подоляк.

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