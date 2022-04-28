В полиции ждут своих владельцев тысячи найденных вещей. Это не ваш велосипед?

Есть основания полагать, что велосипед был у кого-то украден. Полиция просит владельца или того, кто его знает, связаться с веб-полицейским Владленом Яковлевым для получения дальнейших инструкций, написав ему в Фейсбуке или по электронной почте vladlen.jakovlev@politsei.ee.

Как сообщает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, в отделениях полиции своих владельцев ждут тысячи находок, которые передали полиции на хранение честные люди. С находками можно ознакомиться на сайте https://www.politsei.ee/et/leitud-esemed

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