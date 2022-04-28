КОЛОНКА RusDelfi | Готова ли Нарва помогать беженцам?
Такой вопрос все чаще звучит в голове спустя два месяца войны в Украине, когда поток беженцев потянулся к нам и через границу с Россией. Думаю, что когда эти бедные женщины с детьми и пожилыми родителями оказывались в пустынной вечерней Нарве, у них явно появлялось чувство, что в Эстонии их никто не ждет.
Похоже, что об альтернативном нарвском маршруте для беженцев у нас в правительстве до последнего вообще никто не думал. Все смотрели на карту и вполне закономерно предполагали, что украинцы придут с юга: через Польшу, Литву и Латвию. И поначалу так оно и было, поэтому система работала. На границе с Латвией сначала был установлен контроль, потом в Пярну открыли специальный центр для беженцев, где их регистрировали и распределяли по уездам. Центр регистрации сразу был и в Таллинне.
Первые тревожные звоночки раздались в начале апреля, когда столичные волонтеры столкнулись с необычной ситуацией. На таллиннском автовокзале стали появляться украинские беженцы, которые не знали, что им делать. Но приехали они не с юга, а... с востока, через Нарву. Ведь на фоне всех трагических событий никто и не подумал, что те жители Донецкой и Луганской областей, которых российская армия по сути депортировала в Россию, решат бежать оттуда к нам.
В Таллинне проблему решили быстро – спасибо волонтерам. А вот в Нарве, судя по поступающим сообщениям, до недавнего времени у беженцев возникали серьезные проблемы. Приезжая в наш приграничный город, эти люди оказывались в информационном вакууме: где поменять деньги, где переночевать, кто поможет – все эти вопросы приходилось решать самостоятельно. И это после всего того ада, который им пришлось пережить. К середине апреля волонтерская поддержка стала доступна и в Нарве. Но меня по-прежнему терзает вопрос: а где все это время были нарвские власти? Где был наш Департамент социального страхования? Или Нарва у нас по-прежнему остается эдаким государством в государстве, где к украинским беженцам относятся откровенно враждебно или, по крайней мере, безразлично?
В середине апреля, выступая в эфире Vikerraadio, глава партии EKRE Мартин Хельме заявил, что Эстония уже исчерпала свои возможности по предоставлению убежища беженцам из Украины, и, кроме того, призвал запретить им въезжать в Эстонию через Россию. Очень не хотелось бы, чтобы эта человеконенавистническая по своей сути реплика стала бы фактической позицией наших официальных структур на северо-востоке.