КОЛОНКА RusDelfi | Готова ли Нарва помогать беженцам?

Такой вопрос все чаще звучит в голове спустя два месяца войны в Украине, когда поток беженцев потянулся к нам и через границу с Россией. Думаю, что когда эти бедные женщины с детьми и пожилыми родителями оказывались в пустынной вечерней Нарве, у них явно появлялось чувство, что в Эстонии их никто не ждет.

Похоже, что об альтернативном нарвском маршруте для беженцев у нас в правительстве до последнего вообще никто не думал. Все смотрели на карту и вполне закономерно предполагали, что украинцы придут с юга: через Польшу, Литву и Латвию. И поначалу так оно и было, поэтому система работала. На границе с Латвией сначала был установлен контроль, потом в Пярну открыли специальный центр для беженцев, где их регистрировали и распределяли по уездам. Центр регистрации сразу был и в Таллинне.

Первые тревожные звоночки раздались в начале апреля, когда столичные волонтеры столкнулись с необычной ситуацией. На таллиннском автовокзале стали появляться украинские беженцы, которые не знали, что им делать. Но приехали они не с юга, а... с востока, через Нарву. Ведь на фоне всех трагических событий никто и не подумал, что те жители Донецкой и Луганской областей, которых российская армия по сути депортировала в Россию, решат бежать оттуда к нам.