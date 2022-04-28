С сегодняшнего дня за порядком возле Балтийского вокзала следит охранная фирма

Услуга по обеспечению порядка включает в себя и патрулирование района. Важно контролировать места, где алкогольные магазины находятся возле образовательных учреждений. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Балтийский вокзал и начало улицы Копли — один из центров столицы, откуда часто поступали жалобы о нарушении общественного порядка. Проблемы возникают с хулиганством, потасовками и сильно пьяными людьми. ”У района хороший опыт сотрудничества с Patriot Security OÜ с минувшей осени. Мы также сотрудничаем с полицией и муниципальной полицией, однако учитывая масштаб проблемы, нужны дополнительные силы для обеспечения порядка и безопасности”, — сказала Пихлап.

Пихлап пояснила, что ситуации бывают разные и задача охранной фирмы не просто прогнать пьяных людей и нарушителей порядка в другое место, а проконсультировать и направить за получением помощи. Также важно обустраивать городскую среду таким образом, чтобы улучшился обзор и безопасность.

Охранная фирма будет делиться информацией с полицией и местными жителями и в соответствии с отзывами менять тактику работы.

Охранная фирма приступила к работе в районе улицы Копли и Балтийского вокзала 28 апреля, договор с Patriot Security OÜ заключен до 30 сентября.