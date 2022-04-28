Почему умирают топ-менеджеры "Газпрома"? Отвечает российский аналитик

Это — точка, в которой сошлись все интересы — и покупателей и продавцов газа. По президентскому указу, который касается маскировки оплаты в рублях, она должна происходить через Газпромбанк. Когда президент говорит, что иностранные покупатели должны будут открыть какие-то счета, то на самом деле это Газпромбанк должен будет открывать эти счета в формате "К" для покупателей российского газа. А основные банки, через которые раньше шла оплата — теперь под санкциями. И если с "Газпромбанком" что-то случается, то нарушается цепочка, которую определил президентский указ. Это критически важный элемент системы получения денег за российский газ. В этом банке будет проводиться стопроцентная конвертация валюты в рубли. В России есть правило 80 процентов конвертировать только, а здесь сразу стопроцентная конвертация будет. Через банк проходит весь поток наличности самого мощного экспортного товара России. И когда мы видим, что там неладно с топ менеджерами, которые либо прозревают и переходят на сторону жертв агрессии, либо начинается какая-то волна самоубийств. Причем не только в Газпромбанке, но и в остальных конторах, связанных с самом Газпромом. Как говорила Агата Кристи: "я готова поверить в одно совпадение, но в два совпадения я верить не готова". а здесь мы видим почерк российских спецслужб.